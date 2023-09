Lancé dans les salles françaises en février 2022, King s'est exporté depuis sur près de 50 marchés étrangers. Toujours en exploitation un an et demi après sa première sortie, le film dépasse le seuil symbolique de 1 million d'entrées à l'international (3,18 M€ de recettes).

L'Europe centrale et orientale offre 671 000 entrées à King, devenant sa première zone géographique d'exportation. En Pologne, le lionceau a charmé 248 000 petits et grands fin 2022 (M2, 0,8 M€), figurant au sein du top 5 local pendant deux semaines. Ce résultat vient d'être devancé par le dernier démarrage en date, en Russie, avec 360 000 spectateurs (Exponenta, 0,8 M€). Sans oublier les 28 000 tickets vendus en Hongrie (ADS Service, 0,1 M€) ou encore les 27 000 comptabilisés dans les pays baltes (Acme, 0,14 M€).

Distancée mais tout de même incontournable, l'Amérique latine se revèle être l'autre région-clé de la carrière internationale du film d'aventures : près de 264 000 Latino-Américains l'ont découvert sur grand-écran en 2022. De manière inattendue, le Pérou l'emporte de justesse devançant la Colombie grâce à respectivement 67 000 et 63 000 spectateurs (BF, 0,18 M€ / Cine Colombia, 0,16 M€). Ces deux territoires doublent donc le leader de la zone, le Mexique (Corazón, 57 000 entrées et 0,15 M€), suivi de l'Equateur (Cineplex, 25 000 et 0,1 M€), de l'Argentine (BF, 16 000 et 0,06 M€) et du Chili (BF, 12 000 et 0,05 M€).

King est le premier film du réalisateur David Moreau à réunir plus de 1 million de cinéphiles hors de nos frontières, et son succès vient confirmer l'intêret des publics étrangers pour les productions familiales et d'aventures françaises.