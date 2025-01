Emilia Pérez remporte le titre de film français le plus vu en salle à l'international en décembre. Le podium est complété par En fanfare et Monsieur Aznavour.

Un box-office français à l’international qui fléchit légèrement

Le cinéma français réunit 2,0 millions de spectateurs et génère 16,4 M€ de recettes en salle à l’international en décembre. Bien qu’il ne descende pas sous le seuil des 2 millions constamment dépassé depuis août, le volume des entrées baisse de près de 23 % par rapport à celui du mois précédent. Il faut préciser que le résultat de novembre portait sur 5 week-ends de lancement : ainsi, si on étale la fréquentation globale des deux mois (novembre + décembre), on découvre une certaine stabilité d’entrées entre les 9 dernières semaines de 2024. Les productions majoritaires et celles en langue française génèrent le plus de billets vendus, mais seules les productions minoritaires réunissent davantage de cinéphiles qu’en novembre (+40 %), tandis que celles en langue française accusent la plus petite flexion du nombre de leurs spectateurs (-4 %). Le titre français le plus plébiscité hors de nos frontières en décembre est le multi-primé Flow (250 000 entrées), qui fait sa grande entrée sur la scène internationale en même temps qu’une autre production minoritaire, The Return (116 000). Au total, 6 films français réunissent plus de 100 000 spectateurs étrangers chacun en septembre, 6 sont en exploitation sur plus de 10 marchés et 13 autres sur entre 5 et 9.

En se focalisant sur les productions majoritairement françaises, on découvre un top 3 complètement renouvelé qui se compose d’Emilia Pérez, d’En fanfare et de Monsieur Aznavour. Après avoir dominé le classement pendant 5 mois d’affilé, Le Comte de Monte-Cristo descend à la 4e place tout en faisant partie des titres tricolores ayant séduit plus de 100 000 cinéphiles chacun, et le seul en exploitation sur 16 marchés différents. C’est donc la comédie musicale primée à Cannes l’an dernier qui l’emporte grâce à 230 000 billets vendus, dont 141 000 en Espagne (Wanda, 0,91 M€ de recettes) et 70 000 supplémentaires en Allemagne (Neue Visionen, 116 000 et 1,07 M€ au cumul). Emilia Pérez comptabilise déjà plus de 400 000 entrées à l’international (3,48 M€) et débarquera en Amérique latine à la fin janvier. Bien que son exploit ne remonte qu’à la toute fin de décembre, il est si fracassant qu’il le propulse directement sur la 2e marche du podium. Ainsi, En fanfare mobilise 84 000 Allemands pendant sa première semaine d’exploitation (Neue Visionen, 0,76 M€) et 8 000 Autrichiens (Filmladen, 0,07 M€). C’est le troisième meilleur démarrage de 2024 outre-Rhin ! Grâce à un joli bouche-à-oreille, En fanfare a atteint les 40 000 billets vendus en Italie (Movies Inspired, 0,25 M€), dont près de 15 000 pendant la quatrième semaine d’exploitation, soit plus du double par rapport à celle du lancement ! Le tiercé de tête est complété par Monsieur Aznavour. En plus d’une solide continuation sur grand écran au Québec (Sphère, 61 000 entrées et 0,45 M€ cumulés), le biopic fait sensation aux Pays-Bas fort de 71 000 entrées (Paradiso, 0,74 M€). Aucune autre production française n’avait été aussi chaleureusement accueillie sur ce marché en 2024 ! Le top 10 accueille à nouveau All We Imagine as Light (qui progresse et frôle les 100 000 entrées), Le Grand Noël des animaux (qui gagne aussi des positions par rapport à novembre) et L'Amour ouf, voit le retour de Hors-saison et de Quand vient l'automne, et la première apparition de Jamais sans mon psy.



Les États-Unis, l’Espagne et l’Allemagne sur le podium des territoires

69 % des spectateurs mensuels se situent en Europe et 31 % hors Vieux Continent. C’est au Proche et Moyen-Orient, en Amérique du Nord, en Océanie et en Europe occidentale qu’ils sont plus nombreux qu’au mois de novembre, tandis qu’ils baissent sur les autres régions. Fait assez exceptionnel ces dernières années, l’Amérique du Nord brille comme étant la deuxième zone géographique en nombre de billets vendus, derrière l’Europe occidentale. Les minoritaires Flow (224 000 entrées) et The Return (69 000), et Le Comte de Monte-Cristo (55 000) sont les films les plus vus hors Europe. Les 3 titres précités permettent à l’ensemble Etats-Unis & Canada anglophone de se placer en tête des territoires pourvoyant le plus d’entrées en salle au cinéma français (363 000, 18 %), devançant l’Espagne (252 000, 12 %) et l’Allemagne (228 000, 11 %). 7 territoires étrangers (5 en novembre et en octobre, 7 en septembre et en août, 4 en juillet et en juin, 8 en mai) offrent plus de 100 000 entrées chacun aux productions hexagonales en décembre, et ils représentent les deux tiers du cumul mensuel.



La comédie, drame et l’animation sur le devant de la scène

En décembre, la comédie tricolore est à l’origine de 0,6 million d’entrées à l’international (30 % du total), et revient sur la scène internationale portée par les exploits d’Emilia Pérez et d’En fanfare. Les deux premiers genres cités, ainsi que le biopic/histoire, peuvent compter sur davantage de billets vendus qu’en novembre et bénéficient chacun d’un (voire deux pour la comédie) ambassadeur ayant réuni plus de 100 000 spectateurs (de même que l’action/aventure). Pour conclure, 1,2 million d’entrées reviennent aux films labellisés Art et Essai (61 % du total mensuel !), leur meilleur cumul mensuel depuis mars 2024 ! Flow est le leader du groupe, suivi par Emilia Pérez, En fanfare, All We Imagine as Light ou encore Le Grand Noël des animaux.





Les films français dans les festivals internationaux en décembre 2024

Le Festival international du film de Göteborg (24 janvier – 2 février 2025) mettra à l’honneur Julie Delpy qui recevra l’Honorary Dragon Award 2025. Son dernier film, Les Barbares, sera présenté lors d’une projection exclusive suivie d’un Q&A le 29 janvier. Ce long-métrage sera accompagné d’une rétrospective de ses œuvres emblématiques, comme Lolo, Trois couleurs : Blanc et Two Days in Paris. Les Barbares avait été lancé à l’occasion du Festival du film francophone d’Angoulême en septembre 2024 où le film était présenté en ouverture (photo ci-dessous). Il avait ensuite poursuivi une carrière internationale dans plus de 10 festivals dont le Festival du film européen de Séville, le Festival du film de Turin, le Golden Horse Film Festival de Taipei de Taïpei ou encore le TIFF (Festival international du film de Toronto).

> Cette analyse est téléchargeable en format PDF ci-dessous (version française uniquement).

> Cette analyse est rédigée sur la base des résultats recensés au 9 janvier 2025. Les chiffres étant constamment consolidés, le graphique créé automatiquement par le site va différer par rapport au tableau présent dans cette actualité.