Le festival, composé de tables rondes, démonstrations de technologies et masterclasses, proposait une compétition d’œuvres immersives du monde entier. Sur 19 œuvres sélectionnées, 12 étaient françaises ou coproduites par la France.

Le palmarès a vu une très belle reconnaissance des œuvres françaises, puisque 7 des 10 récompenses les ont saluées.



Palmarès



En parallèle du festival, l’EMIC MARKET (European Market for Immersive Creativity) réunissait de nombreux professionnels, producteurs, distributeurs et artistes, pour deux journées de pitchs, de networking, et de rencontres autour de thématiques ciblées.



Pour ce rendez-vous incontournable pour l’industrie de la XR, Unifrance a soutenu le déplacement de 9 équipes, pour le festival et le marché, et organisé le Petit déjeuner de networking le mercredi 11 décembre.



Le site du festival : https://stereopsia.com