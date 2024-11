Marc, un jeune citadin, part s’installer seul à la campagne. Il compte sur la venue prochaine de sa copine Louise, qui tarde à le rejoindre. Marc est obsédé par la routine bien-être qui rythme ses journées, mais le silence se fait de plus en plus pesant et Louise n'arrive toujours pas. Dans ce calme angoissant, Marc se retrouve peu à peu assailli par des sons que l’on a l’habitude d’ignorer, puis par d’autres que l’on n’est pas censé entendre.

Le cinéma français en général, et le court-métrage en particulier, aime aussi explorer le cinéma de genre, et Creuse en est un exemple à la fois glaçant et réjouissant, mettant plein cadre un Raphaël Quenard introespectif comme on l'a rarement vu.

Remerciements à Caïmans Productions et à L'Agence du court métrage

