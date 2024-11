Le soutien d’Unifrance au Torino Film Lab consiste en l’attribution d’une bourse aux deux sociétés françaises sélectionnées dans le cadre du programme FeatureLab, bourse permettant de couvrir 50% des frais d’inscriptions et de déplacement pour les autrices et productrices en sélection et adhérents d’Unifrance.



Le FeatureLab se concentre sur des projets de premiers et deuxièmes films à un stade avancé de développement : fictions, documentaires créatifs, films expérimentaux, animation et toute forme de création cinématographique...

Les réalisatrices et productrices des deux projets ont la possibilité de faire évoluer leur projet et de le préparer aux marchés internationaux, de rencontrer de potentiels coproducteurs, distributeurs et d’autres professionnels du secteur lors du Meeting Event.

Ce soutien s’inscrit dans la démarche d’accompagnement d’Unifrance aux sociétés émergentes qui passent du court au premier long-métrage.