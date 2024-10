Un box-office français à l’international qui reste solide

Le cinéma français réunit 2,5 millions de spectateurs et génère 16,0 M€ de recettes en salle à l’international en septembre. L’embellie constatée en août se poursuit, même si la fréquentation fléchit de 12,2 %. Le nombre de démarrages diminue proportionnellement en suivant les mêmes ordres de grandeur que les tickets vendus (-12,3 %). En allant plus dans le détail, on découvre que les productions majoritairement françaises fédèrent 25 000 cinéphiles de plus qu’en août. Ce sont donc les performances de celles de financement minoritaire (-43,2 % en un mois) qui affaiblissent le cumul global. La fréquentation des films français à l’international en septembre atteint le quatrième plus haut niveau de 2024, tous mois confondus. On peut se féliciter de ce score si l’on considère que c’est historiquement en septembre que le box-office mondial plonge vers son plus bas niveau annuel.

Et 2024 ne fait pas exception à la règle : selon Gower Street, les recettes mensuelles n’atteignent pas 1 Md$ pour la première fois cette année, et sont de 6 % inférieures à celles de septembre 2023 et de 24 % inférieures à la moyenne 2017-2019. En septembre 2023, le cinéma français séduisait 3,5 millions de cinéphiles étrangers, dont 1,1 million étaient captés par Miraculous : Le film.

Le top 3 se compose du Comte de Monte-Cristo, d’Un p'tit truc en plus et d’Acide. Le podium demeure inchangé selon le genre et presque identique selon le film (N'avoue jamais le quitte pour descendre à la 9e place). Le Comte de Monte-Cristo conserve la couronne pour le troisième mois consécutif fort de 725 000 billets vendus sur 14 marchés hors de nos frontières, dont 339 000 en Russie (Atmosfera, 1,58 M€ de recettes) et 111 000 en Ukraine (Green Light, 0,46 M€). Dans ces deux pays, le film atteint même la 1re place du classement hebdomadaire. L’adaptation cinématographique du roman d’aventures historique affiche désormais 323 000 entrées en Belgique & Luxembourg (Alternative, 3,36 M€), 268 000 en Espagne (Beta Fiction, 1,78 M€) ou encore 135 000 en Pologne (Kino Swiat, 0,71 M€). La barre de 1,5 million d’entrées à l’international est ainsi franchie par Le Comte de Monte-Cristo ! Ce même exploit est assuré par La Passion de Dodin Bouffant, toujours ancré dans le top 10 mensuel de même que Pattie et la colère de Poséidon, qui, lui, fête les 2 millions de fans étrangers, tandis qu’Acide passe le cap du demi-million. Grâce à sa sortie sur les territoires germanophones, la carrière internationale d’Un p'tit truc en plus reprend des couleurs portée par 147 000 entrées en Allemagne (SquareOne, 1,78 M€), 24 000 en Autriche (Constantin, 0,24 M€) et 11 000 en Suisse alémanique (Praesens, 0,19 M€). L’attrait de certains publics pour les films de genre constaté en août se confirme en septembre, comme le prouvent les 113 000 et les 100 000 curieux ayant vu respectivement Acide (Amérique latine) et Survivre (Russie et Thaïlande) sur grand écran. Quant au Fil, au Larbin et à Wake Up, ils s’offrent leur première apparition au sein du top 10 mensuel. Au total, 5 films français réunissent plus de 100 000 spectateurs étrangers chacun en septembre (dont 1 minoritaire), 4 sont en exploitation sur plus de 10 marchés et 28 autres sur entre 5 et 9.



La Russie, l’Allemagne et l’Espagne sur le podium des territoires

Environ 83 % des spectateurs mensuels se situent en Europe et seulement 17 % hors Vieux Continent. En Europe centrale et orientale et en Afrique & Proche et Moyen-Orient ils sont plus nombreux qu’au mois d’août, tandis qu’ils baissent sur toutes les autres zones géographiques (entre -50 % et -60 % aux Amériques, en Asie et en Océanie). Acide est le seul titre à séduire plus de 100 000 cinéphiles hors Europe : grâce à la solide continuation de ce film, le Pérou reste dans le top 10 des territoires (#8), le seul extra-européen à y accéder. Plus de 0,5 million de tickets vendus (20,9 % du cumul mensuel) permettent à la Russie de passer en tête des territoires et de remplacer l’Allemagne (2e, 10,5 %). 7 territoires étrangers (7 en août, 4 en juillet et en juin, 8 en mai, 7 en avril, 14 en mars, 13 en février et 6 en janvier) offrent plus de 100 000 entrées chacun aux productions hexagonales en septembre, et ils représentent deux tiers du cumul mensuel.



L’animation, la comédie et le drame sur le devant de la scène

En septembre, l’animation retrouve son leadership et apporte un tiers des entrées totales, portée par les 129 000 billets du minoritaire Petit Panda en Afrique. Les « valeurs sûres » comédie et drame complètent le podium, le premier genre boosté par les nouvelles sorties d’Un p’tit truc en plus. Il faut remarquer que le fantastique/horreur/science-fiction gagne également en fans et est le seul genre à compter dans ses rangs deux titres générant plus de 100 000 entrées chacun : Acide et Survivre. Les productions majoritairement françaises (80,4 % des entrées totales) et celles en langue française (80,1 %) se taillent encore la plus large part des entrées du mois. Pour conclure, plus de 0,4 million d’entrées reviennent aux films labellisés Art et Essai (16,8 % du total mensuel), avec les incontournables La Passion de Dodin Bouffant, Emilia Pérez et La Nouvelle Femme en chefs de file.



Les films français dans les festivals internationaux en septembre 2024

En septembre, le cinéma français était à nouveau bien présent dans les festivals internationaux, à l’instar du parcours de L'Histoire de Souleymane. Outre au TIFF où il était sélectionné dans la section Centerpiece, le thriller social de Boris Lojkine a voyagé dans 4 autres festivals, du Festival de Film de la Villa Médicis, au Festival international du film de Pingyao, en passant par le Festival international du film d’Helsinki et celui de Hambourg. À Pingyao, Boris Lojkine s’est même vu remettre le prix Roberto Rossellini du meilleur réalisateur. Dans un autre registre, Quand vient l'automne a fait l’unanimité lors de sa première mondiale au Festival international du film de San Sebastián. Le film a valu à François Ozon le Prix du meilleur scénario et à Pierre Lottin celui du meilleur acteur dans un second rôle (photo). Ce dernier était également sur place pour représenter En fanfare d’Emmanuel Courcol, sélectionné dans la section Perlak.

> Cette analyse est téléchargeable en format PDF ci-dessous (version française uniquement).

> Cette analyse est rédigée sur la base des résultats recensés au 15 octobre 2024. Les chiffres étant constamment consolidés, le graphique créé automatiquement par le site va différer par rapport au tableau présent dans cette actualité.