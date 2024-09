Le Comte de Monte-Cristo conserve le titre de film français le plus vu en salle à l'international en août. Le podium est complété par N'avoue jamais et Acide.

Un box-office français à l’international qui retrouve des couleurs

Le cinéma français réunit 2,9 millions de spectateurs et génère 19,0 M€ de recettes en salle à l’international en août. Après juin et juillet pendant lesquels on a comptabilisé un peu plus de 1,5 million de billets vendus mensuellement, août est enfin le mois de rupture qui remet les films français sur le devant de la scène, que ce soit selon le genre ou le territoire d’exploitation. Ainsi, près de 3 millions de cinéphiles étrangers choisissent de voir une production hexagonale sur grand écran ! Il s’agit du troisième mois le plus riche en tickets vendus de l’année en cours après février et mars (5 millions), marqué par une progression de la fréquentation de près de 90 % par rapport à juillet et à juin. Cette tendance à la hausse du box-office tricolore s’explique par un nombre de démarrages plus conséquent (195 contre 143 en juillet et 154 en juin), par des continuations très solides et des nouvelles sorties réussies.

AcideDans le détail, le top 3 se compose du Comte de Monte-Cristo, de N'avoue jamais et d’Acide. Le film d’aventures surfe sur la vague du succès rencontré en Belgique & Luxembourg (Alternative, 260 000 entrées et 2,58 M€ de recettes cumulés) et en Suisse (Pathé, 112 000 et 1,61 M€), et ajoute de solides carrières à sa liste, notamment près de 200 000 spectateurs fédérés en Espagne (Beta Fiction, 1,29 M€), 100 000 en Pologne (Kino Swiat, 0,54 M€) et 69 000 au Québec (A-Z, 0,50 M€). Sur tous les marchés précités, on observe des fluctuations très contenues d’une semaine à l’autre, signe d’un bouche à oreille positif qui semble annoncer une longue vie du Comte de Monte-Cristo sur les écrans. Quant à N’avoue jamais, il séduit 165 000 Allemands (Neue Visionen, 1,51 M€) et 27 000 Autrichiens (Luna, 0,26 M€), se faisant ainsi une place parmi les productions françaises les plus plébiscitées localement en 2024. Enfin, Acide fait un carton au Pérou ! Lancé dans 111 cinémas, il totalise 140 000 billets vendus pendant sa première semaine d’exploitation (Star, 0,31 M€), ce qui lui permet de réaliser le meilleur démarrage d’une production hexagonale en langue française au Pérou, et le troisième tricolore après ceux de Taken 3 en 2015 et de Taken 2 en 2012. Ces trois titres et leur percées respectives viennent confirmer l’intérêt des cinéphiles étrangers pour les franchises tricolores, l’attrait exercé par les comédies sur les marchés européens et la popularité des films de genre en Amérique latine. Le top 10 mensuel vient entériner ces tendances et en mettre en avant d’autres, à l’image de la longévité des productions françaises sur les écrans du fait de leur calendrier de sorties étalé sur plusieurs mois (voire années), du poids que représente désormais l’animation dans l’offre de titres et de la large circulation souvent réservée aux films d’auteur. Ainsi, on recense 52 000 entrées pour Cocorico au Portugal (Nos, 0,33 M€) et plus de 70 000 pour Un p'tit truc en plus en Europe, plus de 10 territoires d’exploitation pour Le Comte de Monte-Cristo et La Passion de Dodin Bouffant. Ce dernier figure toujours parmi les titres les plus plébiscités depuis de nombreux mois au même titre que Pattie et la colère de Poséidon, qui, lui, assure la présence de l’animation tricolore avec le dernier entrant Zak & Wowo, la légende de Lendarys (qui partage sa première apparition au sein du top 10 mensuel avec Largo Winch : Le Prix de l'argent).

L’Allemagne, l’Espagne et la Pologne sur le podium des territoires

L’Europe demeure la première zone géographique d’exploitation en salle du cinéma français (73,0 % des entrées mensuelles),avec la région centrale et orientale qui offre deux fois plus d’entrées qu’en juillet grâce à un marché polonais particulièrement francophile. L’autre zone dynamique est l’Amérique latine (+166,1 %), dont plus d’un tiers du score revient à Acide. Quant à l’Asie, les voyants restent au rouge en août, et ce même constat concerne l’Océanie. Acide et le minoritaire Les Inséparables sont les seuls titres hexagonaux à séduire plus de 100 000 cinéphiles hors Europe. Le trio de tête des territoires selon les entrées change et accueille l’Espagne après une longue absence. 7 territoires étrangers (4 en juillet et en juin, 8 en mai, 7 en avril, 14 en mars, 13 en février et 6 en janvier) offrent plus de 100 000 entrées chacun aux productions hexagonales en août.



La comédie, l’aventure et l’animation sur le devant de la scène

En août, la comédie/comédie dramatique conserve la couronne du genre préféré à l’international (0,7 million de spectateurs, 25,3 % du total mensuel), mais deux genres la suivent de près : l’animation (24,0 %, plus de 200 000 entrées chacun pour les minoritaires Les Inséparables et Petit Panda en Afrique) et l’aventure (23,4 %). Le drame conforte sa présence et le fantastique fait son grand retour porté par l’accueil chaleureux réservé à Acide en Amérique latine. Les productions majoritairement françaises (69,6 % des entrées totales) et celles en langue française (80,5 %) se taillent encore la plus large part des entrées du mois. Pour conclure, plus de 0,3 million d’entrées reviennent aux films labellisés Art et Essai (12,4 % du total mensuel), avec les incontournables La Passion de Dodin Bouffant et Jeanne du Barry, et le nouvel entrant Emilia Pérez en chefs de file.

Emilia Pérez

> Cette analyse est téléchargeable en format PDF ci-dessous (version française uniquement).

> Cette analyse est rédigée sur la base des résultats recensés au 16 septembre 2024. Les chiffres étant constamment consolidés, le graphique créé automatiquement par le site va différer par rapport au tableau présent dans cette actualité.