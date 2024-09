Si le Lion d'or est allé à Pedro Almodóvar pour The Room Next Door, son premier film américain, le Lion d'argent a été décerné à Vermiglio ou La Mariée des montagnes, second long-métrage de fiction très remarqué de la cinéaste Maura Delpero, coproduit par la France par Charades, et qui sortira en mars 2025 sous l'égide Paname Distribution.

Le Prix spécial du Jury va a April de Dea Kulumbegashvili (produit par First Picture et vendu à l'international par Goodfellas), et Prix du Meilleur scénario pour Je suis encore là, de Walter Salles, coproduit - minoritairement - par MACT Productions.

Ce palmarès 2024 marque également la consécration de la production française VR, présente dans les trois films primés cette année, Ito Meikyu (Grand Prix), Oto's Planet et Impulse : Playing With Reality. La France était omniprésente en sélection Venice Immersive, avec 10 œuvres produites ou coproduites. Unifrance félicite toutes les équipes artistiques, les sociétés de production et de distribution distinguées dans ce palmarès (Sacrebleu Productions, Floréal, Small Creative, Parangon, Unframed Collection), prouvant une fois de plus l'excellence de la production française dans le domaine de la VR et de la XR.

Le cinéma français au palmarès de la 81e Mostra de Venise