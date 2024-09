En parallèle des installations, magnifiquement mises en scènes dans un espace totalement réinventé pour l’événement, le marché de l’immersif bat aussi son plein. Autour du stand Unifrance, les producteurs et distributeurs XR français enchaînent les rendez-vous, et les conférences et temps de rencontres se multiplient. Public, presse, professionnels et institutionnels du monde entier se succèdent pour découvrir les nouvelles œuvres.



Dans ce cadre, Unifrance organisait le vendredi 30 août un panel réunissant toutes les équipes sélectionnées en compétition, pour une présentation de leurs œuvres au public.

Organisé en trois temps, le panel a aussi été l’occasion de révéler les premières tendances et quelques chiffres marquants issus de l’étude annuelle sur l’export des œuvres immersives françaises en 2023.

Enfin, troisième temps de la rencontre, l’Ambassadeur de France en Italie Martin Briens, accompagné de l’attaché audiovisuel Rémi Guittet, ont annoncé le lauréat de la 3eme édition de la résidence XR Farnese-Medicis : Jonathan Pêpe. Plus d’informations sur le site de la Villa Medicis.