Très prisé, le Festival du film de Telluride (30 août - 2 septembre) n'est pas sur les réseaux sociaux et ne dévoile son programme que la veille de son ouverture. Autant dire qu'il ne ressemble à aucun autre festival, et c'est sans doute pour cela que se pressent dans la petite ville du Colorado, devenu temple de la cinéphilie mondiale le temps d'un week-end, de très nombreuses personnalités du cinéma contemporain. Cette année, le cinéma français y trouve une belle place, avec notamment deux récompenses honorifiques rendant hommage à Jacques Audiard et aux Films du Losange.