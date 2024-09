Depuis l’année 2018, le marché du court-métrage français est en hausse constante, avec des chiffres d’affaires et de ventes qui atteignent cette année le niveau le plus élevé depuis que cette étude est réalisée (2009) : respectivement 911 253 € et 3 386. 9 films engrangent plus de 20 000 € de recettes chacun et ils concentrent à eux seuls un quart des recettes globales sur l’exercice 2023. Le nombre de transactions reste à peu près stable par rapport à 2022, ce qui implique une augmentation du prix de vente moyen. Il faut préciser que, depuis 2020, plus de 1 000 courts-métrages hexagonaux sont exportés à l’international annuellement.

Il est intéressant de remarquer le rôle de plus en plus important recouvert par les plateformes VOD parmi les acheteurs : en 2023, leur apport en termes de chiffre d'affaires dépasse 35 %, le plus haut niveau enregistré. Bien que suivant des évolutions différentes, les acheteurs historiques sont toujours fidèles au rendez-vous, entre autres : Base Court, BeTV, Movistar+ et Pacific Voice.

Les festivals, véritables lieux de diffusion, de rencontres et d’échanges, sont un tremplin incontournable de la diffusion des courts-métrages. Ils encouragent en même temps qu’ils favorisent l’émergence des jeunes talents dont le geste artistique et l’audace créatrice participent à la diversification du paysage cinématographique.

LES GRANDS INDICATEURS EN 2023

À l'export

911 253 € de chiffre d'affaires, 3 386 ventes et 1 372 titres vendus. 877 acheteurs, dont le leader est Disney+ (États-Unis).

Dans les festivals

564 courts-métrages français sélectionnés et 1 115 présentations dans 68 festivals étrangers suivis.

Depuis 2009, Unifrance analyse la diffusion commerciale des courts-métrages français à l’international. L’étude annuelle porte exclusivement sur les résultats objectifs des ventes, titre par titre, déclarées par les sociétés de production et de distribution. En 2024, 70 sociétés ont répondu à notre demande de participation à cette étude portant sur 2023.