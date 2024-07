L’animation française conforte son rôle incontournable dans le rayonnement du cinéma français sur les écrans étrangers en 2023 ! Depuis le début de l’année, elle compte dans ses rangs un des quatre titres millionnaires et quatre autres réunissant plus de 100 000 cinéphiles, tous présents dans le top 5 ci-dessous. L’offre tricolore, qui s’est étoffée au fil des dernières années, trouve son public hors des frontières nationales.

Top 5 des films d'animation selon leurs entrées à l'international entre janvier et juin 2023

* Production de financement minoritairement français.

Le minoritaire Mon ami robot fait sensation en réunissant 823 000 Mexicains (Canibal, 3,03 M€ de recettes) et est toujours en exploitation dans le pays depuis le 7 mars ! Le film s'est ensuite exporté en Chine, où il a capté 274 000 petits et grands (China Film, 1,42 M€), et ce une semaine à peine avoir débuté aux États-Unis & Canada anglophone sous bannière Neon (62 000 entrées environ et 0,65 M$ de BO). 1,54 million de spectateurs étrangers n'ont pas manqué Mon ami robot sur grand écran (7,35 M€).

Deux autres productions minoritaires s'illustrent pendant le premier semestre de 2024. D'un côté, le nouvel entrant Petit Panda en Afrique, choisi par 386 000 Russes (Volga, 1,10 M€) et 84 000 Vietnamiens (CGV, 0,25 M€). De l'autre, Les Inséparables poursuit sa tournée internationale en réunissant tout particulièrement 39 000 Portugais (Nos, 0,22 M€) et 38 000 Danois (Scanbox, 0,47 M€). Depuis son lancement début décembre 2023, le films comptabilise 661 000 tickets vendus à l'étranger (4,16 M€).

Enfin, deux ambassadeurs tricolores continuent de briller sur les marchés étrangers : Les As de la jungle 2 mobilise 266 000 Polonais (Kino Swiat, 1,20 M€) et 126 000 Allemands (Splendid, 0,95 M€), tandis que Miraculous : Le film séduit 52 000 Roumains (Ro-Image 2000, 0,24 M€) et fait sensation en Slovénie fort de 47 000 entrées (Karatanija, 0,32 M€). Les compteurs des As de la jungle 2 affichent 1,44 million de bilets vendus à l'international (8,54 M€) et ceux de Miraculous : Le film 7,52 millions (33,9 M€).

Les prochaines sorties en salles*

* Les sorties citées sont susceptibles d’être annulées ou reportées.

