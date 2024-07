Unifrance : Comment ce documentaire fascinant sur un sens plutôt méconnu a-t-il vu le jour ? L’idée est-elle née à la suite de la crise du Covid-19, qui a privé de nombreuses personnes de ce sens précieux ?



Joséphine Létang Joséphine Létang : L'idée de ce documentaire est effectivement née dans le contexte de la pandémie de Covid-19. La perte de l'odorat, un symptôme majeur et identifiant de la maladie, a mis en lumière l'importance de ce sens souvent sous-estimé. Nous avons voulu explorer non seulement les aspects scientifiques de cette perte, mais aussi son impact émotionnel et quotidien sur les personnes touchées, et son influence dans les relations interpersonnelles. La pandémie a agi comme un catalyseur, révélant à quel point l'odorat est essentiel à notre qualité de vie.



Comment avez-vous trouvé le bon angle et le bon format pour rendre ce documentaire scientifique accessible au grand public, à une cible familiale ?



JL : Pour rendre le sujet accessible, nous avons choisi de partir d’histoires personnelles comme porte d’entrée de compréhension. Nous avons combiné ces témoignages personnels avec des explications scientifiques. Nous avons travaillé avec des experts scientifiques vulgarisateurs et pédagogues pour simplifier les concepts complexes. En incorporant des expériences ludiques et des explications claires, nous avons veillé à ce que le documentaire puisse être apprécié par un public de tous âges. Notre objectif était de démystifier la science derrière l'odorat, et de souligner son importance dans la vie quotidienne.

Cet unitaire est produit par Découpages, avec qui ARTE Distribution travaille régulièrement. Comment s’est passée cette collaboration ?

ARTE Distribution est très heureux de collaborer encore une fois avec Découpages. Nos collaborations sont toujours fluides et efficaces. Nous échangeons en amont et pouvons discuter d’une stratégie marketing et commerciale ; cela permet de promouvoir le documentaire auprès des acheteurs dans les meilleures conditions. Les films de Découpages sont très appréciés par nos acheteurs internationaux, et ce documentaire ne fait pas exception.

Le sujet est universel et le film croise les recherches scientifiques menées dans plusieurs pays. Quels sont ses principaux atouts pour l’international ?

JL : L'attrait universel du documentaire réside dans son exploration d'un sens que chacun peut comprendre, indépendamment des différences culturelles ou géographiques. En mettant en avant des recherches scientifiques de divers pays, le programme possède un intérêt supplémentaire pour les acheteurs. En effet, la présence d’experts internationaux permet à un plus large public de s’identifier. Un autre atout majeur est sa capacité à vulgariser des concepts complexes, rendant ainsi le contenu accessible et captivant dans de nombreux pays.

Odorat : À la recherche du sens perdu a déjà commencé à voyager, avez-vous de premières ventes à annoncer et de premiers retours à partager ?

JL : Le documentaire a reçu des retours positifs des premiers acheteurs. Il a déjà trouvé son public au Canada, au Moyen-Orient et en Suède. La capacité du film à résonner personnellement avec les gens a été particulièrement bien accueillie.

Quelles sont vos ambitions pour la suite de la vie du programme ?



JL : En tant que distributeur, nous avons pour ambition de continuer à étendre sa portée sur le marché international. Nous avons de grandes ambitions pour le film, notamment en Europe et en Asie.