L’actrice chinoise Zhang Ziyi sera la marraine de ce 20e panorama du cinéma français. Cette très grande actrice et ambassadrice du cinéma chinois dans le monde entier, qui a collaboré avec les cinéastes les plus talentueux, comme Zhang Yimou, Lou Ye, Chen Kaige, Ang Lee, Wong Kar-Wai ou John Woo, a été membre du jury du festival de Cannes, où elle vient cette année de présenter, hors compétition, son dernier film She Has no Name, de Peter Chan.

Elizabeth Yang, la fondatrice et CEO de la société de distribution chinoise DDDream, recevra le Prix Unifrance lors de l’ouverture du Panorama. DDDream contribue à la promotion et distribution de films français en Chine depuis de nombreuses années. C’est notamment grâce à DDDreams que Le Jeune Karl Marx, Maria by Callas et Jusqu'à la garde ont pu sortir en salle en Chine.

La sélection du Panorama

La sélection de cette année est composée de 8 longs-métrages et d'un court-métrage. Il s'agit de films proposés par les distributeurs chinois eux-mêmes. Cette sélection illustre la diversité des talents du cinéma français, en mettant à l’honneur réalisateurs confirmés, cinéastes émergents, et interprètes de renom.

Sélection courts-métrages

Ces films proviennent de trois distributeurs chinois et de sept vendeurs internationaux : Charades, mk2 films, Kinology, Pathé Films, Gaumont, Les Films du Losange et New Europe Film Sales.

Le panorama du cinéma français est organisé avec le soutien la République française, de l’Institut français, de la PROCIREP, du CNC, de Groupama et de TitraFilm.

JOURNEES PROFESSIONNELLES

À l’occasion du Panorama du Film Français en Chine, Unifrance organise, en amont, du 18 au 21 juin, les Rendez-vous d’Unifrance à Pékin. Ces journées de rencontres s’articulent en deux temps : une matinée d’échanges entre professionnels chinois et français (tables rondes, panels…) le mardi 18, puis deux journées et demie de marché entre une délégation de vendeurs cinéma et audiovisuel français, et de distributeurs chinois, les 19 après-midi, 20 et 21 juin au Novotel Peace. L’événement rassemble 11 sociétés françaises et une centaine de professionnels chinois.

Sociétés françaises participantes :