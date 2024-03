Au programme de cette édition 2024, 13 films français de production récente seront présentés, accompagnés par une délégation artistique qui viendra échanger avec le public.

Sont annoncés Catherine Deneuve, Martin Provost, Léa Domenach, la compositrice Anne-Sophie Versnaeyen, Cédric Kahn, Xavier Legrand, Mona Achache, Iris Kaltenbäck, Delphine Deloget, Virginie Efira, Dominique Abel et Fiona Gordon, Anaïs Tellenne.

Soirée d'ouverture

Bonnard, Pierre et Marthe sera présenté en ouverture de ces Rendez-vous, en présence du réalisateur Martin Provost. La projection sera suivie d'une soirée de gala dans le cadre somptueux du Palais Farnèse, siège de l'Ambassade de France en Italie. De nombreux professionnels italiens et français seront présents à cette occasion.

Invitée d'honneur : Catherine Deneuve, "icône en liberté"

L'actrice, qui viendra présenter Bernadette, sera accompagnée de la réalisatrice Léa Domenach et de la compositrice Anne-Sophie Versnaeyen (avec le soutien de la Sacem)

Focus : « Féminin pluriel » avec la présence de Mona Achache, Delphine Deloget, Anaïs Tellenne, Iris Kaltenbäck, Vanessa Filho et Léa Domenach.

Programmation « Au-delà du genre » avec Le Procès Goldman (un film de procès), L'Étoile filante (une comédie burlesque et poétique aux accents noirs), Le Successeur (un thriller ambitieux et sophistiqué), Daaaaaalí ! (un anti-biopic aux accents buñueliens), Chien de la casse (western poétique et électrique), Le Règne animal (une ambitieuse dystopie SF).



La sélection

Journées professionnelles

Rencontres professionnelles Unifrance-Institut Français Italie-Cinecittà

Dans le cadre du volet professionnel des Rendez-vous, Unifrance proposera, en partenariat avec les studios Cinecittà et l’Institut Français Italie, une rencontre franco-italienne au Palais Farnèse/Ambassade de France.



Huit producteurs français et une délégation de professionnels italiens seront présents pour participer à trois sessions de discussions autour de la situation de la distribution et de l’exploitation en Italie, de la collaboration avec les plateformes VOD et de l’environnement des coproductions entre la France et l’Italie.

Collaborations croisées

Le festival Rendez-vous a toujours été ouvert à la collaboration avec d'autres associations qui soutiennent le cinéma et les échanges entre la France et l'Italie. Cette année, trois événements sont concernés.



Rendez-vous @ Karawan Fest

La collaboration avec Karawan Fest est de retour. Un moment précieux pour amener le cinéma dans la banlieue est de Rome, dans l'un des quartiers les plus multiethniques de la ville, dans le cadre d'un événement jeune et populaire.

L'Homme d'argile, au programme des 14es Rendez-vous à Rome, sera projeté dans le cadre de la prochaine édition du Karawan Fest, qui se tiendra du 3 au 13 juillet.



Prix Alice nella città @ Rendez-vous 2024 | Premières œuvres

Première édition de ce prix réservé aux premières œuvres, né de la collaboration entre Rendez-vous et Alice nella città, une section autonome et parallèle du Festival du film de Rome, dédiée aux jeunes générations. Le lauréat sera désigné par un jury de jeunes âgés de 17 à 23 ans, présidé par la réalisatrice Laura Luchetti. Le film gagnant bénéficiera d'un soutien pour sa sortie en salle.

Le deuxième Prix Womenlands Rendez-vous 2024 sera de son côté décerné à une personnalité du monde audiovisuel italien symbolisant le lien entre les deux pays. L'annonce de la personnalité choisie et des activités prévues, liées au prix et à la ville de Rome, sera faite dans les prochains jours.



Prix Palatine @ Rendez-vous 2024

Les élèves de l'Esabac (qui mènent un double baccalauréat italien et français et sont âgés de 15 à 19 ans) seront les jurés du Prix Palatine. Parmi les 6 films que les élèves visionneront (3 longs-métrages italiens et 3 longs-métrages français), on retrouvera Chien de la casse de Jean-Baptiste Durand, qui fait partie de la sélection 2024 des Rendez-vous.







Partenaires

Les 14es Rendez-vous – Nuovo cinema francese bénéficient du précieux soutien de : BNL BNP Paribas, Borsalino, Château Livran, Hôtel Sofitel Rome Villa Borghese, Fondation Nuovi Mecenati, Groupe Vranken-Pommery Monopole, la Sacem / Copie privée, le ministère de la Culture italien (Direction générale du cinéma et de l’audiovisuel), Rai Movie, Rai Radio 3, The Hollywood Reporter, Sentieri selvaggi, Nuovo Sacher.