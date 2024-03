Le film d’ouverture, Le Temps d'aimer de Katell Quillévéré, a été présenté par le parrain de l’édition 2024, l’acteur multiprimé Yakusho Kôji (Perfect Days) ainsi que par le comédien principal du film Vincent Lacoste et par son producteur Justin Taurand.



Sont présents actuellement au Japon dans le cadre du festival :

Claire Denis, Olivier Delbosc (producteur), Vanessa Filho, Kim Higelin, Pierre Földes, Élise Girard, Ladj Ly, Christophe Barral & Toufik Ayadi (producteurs), Marie Amachoukeli, Justin Taurand (producteur), Louise Mauroy-Panzani, Bénédicte Couvreur (productrice), Martin Provost, Sébastien Vaniček, Cyril Dion, Vincent Macaigne et Vincent Lacoste.



Gilles Pélisson, Président d'Unifrance, présent pour la première fois à Yokohama, souligne : "Le tapis rouge en plein cœur de Yokohama, les affiches du festival dans les lieux stratégiques, tout est fait pour mettre notre cinéma français dans toute sa diversité à l’honneur. Le Japon est un pays important pour notre cinématographie, comme le montre encore récemment le succès en salle d’Anatomie d'une chute, récemment sorti et qui a déjà dépassé les 100 000 entrées."

Le festival se poursuivra jusqu’au 24 mars dans diverses salles de Yokohama. Les spectateurs japonais pourront voter, à l’issue des séances, pour leur film préféré et ainsi décerner le Prix du public du festival 2024.



Le festival était précédé d’un marché du film à Tokyo. Durant deux jours, 25 exportateurs représentant 21 sociétés françaises présentes sont venus rencontrer les distributeurs japonais dans un enchainement de rendez-vous incessants. Le Japon est le territoire asiatique comptant le plus d’acheteurs de films français, le plus stable, et celui qui entretient la relation la plus durable dans la zone avec le cinéma hexagonale. Après les années de covid, le cinéma français reprend sa place au Japon.