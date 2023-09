Après avoir attiré en salles plus de 1 million de fans au cours des deux premières semaines de son exploitation internationale, Miraculous : Le film réalisé un exploit qu’aucune œuvre tricolore n’avait signé depuis 2017 : réunir plus de 5 millions de cinéphiles étrangers ! Il devient le 3e film animé tricolore de financement majoritaire le plus vu en salle à l’étranger des 25 dernières années, derrière Le Petit Prince (2015, 18,4 millions et 80,5 M€ de recettes) et Arthur et les Minimoys (2006, 10,2 M et 49,8 M€). L’adaptation pour le grand écran de la saga à succès a conquis, entre autres, à ce jour, 2,26 millions de Russes (Exponenta, 5,8 M€), 1,14 million d’Allemands (StudioCanal, 8,86 M€, 8 semaines dans le top 10 local), 745 000 Polonais (Kino Swiat, 3,3 M€), 445 000 Chinois (China Film, 1,73 M€), 149 000 Belges & Luxembourgeois (Belga, 1,35 M€) et 135 000 Autrichiens (Constantin, 1,17 M€). Récemment sorti à Chypre et en Grèce (Tanweer), Miraculous : Le film est prochainement attendu en Lituanie (Acme) et en Turquie (The Moments Entertainment), tandis qu’il est disponible sur Netflix aux Etats-Unis, en Amérique latine, en Océanie et dans de nombreux pays d’Asie et d’Europe occidentale depuis la fin juillet.

L’autre titre millionnaire est Jeanne du Barry : le film historique devient le plus gros succès public de Maïwenn à l’international, loin devant Mon roi (2015, 526 000 entrées et 2,78 M€ de BO) et Polisse (2011, 180 000 et 1,32 M€). Si 904 000 spectateurs étrangers ayant découvert le biopic sur grand écran sont des Russes (Russian World Vision, 3,51 M€), Jeanne du Barry peut compter sur des démarrages encourageants pour se faire une place à l’international. Fin août, le film séduit 63 000 Italiens (Medusa/Notorious, 0,41 M€), 46 000 Polonais (Gutek, 0,2 M€), 17 000 Allemands (Wild Bunch, 0,16 M€) et 6 500 Autrichiens (Panda, 0,06 M€), sans oublier les 28 000 billets vendus en Belgique & Luxembourg (Paradiso, 0,24 M€) et les 19 000 en Suisse (Frenetic, 0,3 M€). Jeanne du Barry sera bientôt à l’affiche en Espagne (Notorious), en Estonie (GPI) et aux Pays-Bas (Paradiso).

Depuis le début de l’année, 6 productions hexagonales ont fédéré plus de 1 million de cinéphiles étrangers : Miraculous : Le film mène la danse (5,14 millions d’entrées et 24,5 M€ de recettes, 12 territoires), suivi des sensations du premier semestre Astérix et Obélix : L'Empire du Milieu (2,69 M / 17,9 M€ / 39) et Les Trois Mousquetaires - D'Artagnan (1,57 M / 8,62 M€ / 46). Hors podium, Pattie et la colère de Poséidon (1,32 M / 8,0 M€ / 29), Jeanne du Barry (1,02 M / 4,44 M€ / 8) et le minoritaire Sans filtre (3,58 M / 30,6 M€ / 60 / cumuls 2022+2023). Une mention spéciale va à King qui franchit le million d’entrées un an et demi après son lancement dans l'Hexagone porté par de nouveaux lancements réussis (1,01 M / 3,18 M€ / 45 / cumuls 2022+2023).