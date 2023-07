'Miraculous – Le film' réunit déjà plus de 1 million de spectateurs à l’international !

Alors que traditionnellement l’été rime avec l’invasion des blockbusters états-uniens qui monopolisent les écrans et le public, le cinéma français a un as à jouer et tape dans le mille ! Lancé le 5 juillet dernier en France et dans des pays européens voisins, Miraculous : Le film fait sensation en comptabilisant déjà 1,36 million d’entrées et 9,37 M€ de recettes ! Il s’agit de la quatrième production de financement majoritairement français à réaliser cet exploit en 2023 après Astérix et Obélix : L'Empire du Milieu (2,65 millions de spectateurs et 17,5 M€), Les Trois Mousquetaires - D'Artagnan (1,57 million et 8,60 M€) et Pattie et la colère de Poséidon (1,25 million et 7,20 M€).

Actuellement, son premier marché étranger est l’Allemagne, où 586 000 petits et grands l’ont découvert sur grand écran (StudioCanal, 4,69 M€). Proposé par 623 cinémas, il a vu sa programmation s’élargir jusqu’à en atteindre 662 lors du troisième week-end d’exploitation, et ce après avoir brillé au sein du top 3 local pendant les deux premières semaines. C'est le plus gros succès tricolore de l’année en cours outre-Rhin, et le troisième meilleur score d’un film français d’animation (de financement majoritaire) depuis 2000 après Arthur et les Minimoys (2007, Tobis Film, 695 500 entrées et 3,42 M€ de BO) et Astérix et les Vikings (2006, Leonine/Universum, 639 000 et 3,27 M€).

Mais c’est dans la Pologne voisine que Miraculous : Le film réalise son meilleur démarrage, fort de 320 000 tickets vendus qui le hissent au sommet du classement local devant les blockbusters hollywoodiens ! À la fin juillet, 540 000 entrées sont recensées (Kino Swiat International, 2,39 M€) et il reste bien ancré au sein du top 3 porté par une présence sur près de 400 écrans. Une seule production hexagonale d'animation a mobilisé davantage de Polonais par le passé : Le Petit Prince, également sous bannière Kino Swiat, en 2015 (803 000 entrées et 3,07 M€). Néanmoins, c’est Miraculous : Le film qui remporte le titre du meilleur démarrage tricolore d’un film d’animation en Pologne des vingt-cinq dernières années !

On n’oublie pas les 86 000 passionnées de la saga séduits en Belgique & Luxembourg (Belga Films, 0,82 M€), auxquels s’ajoutent 72 000 Autrichiens (Constantin Film, 0,64 M€), 42 000 Néerlandais (Independent Films, 0,43 M€) et 29 000 Suisses (Elite Films, 0,40 M€).

La carrière internationale de Miraculous : Le film se poursuivra sur grand écran, entre autres, en Afrique du Sud (Filmfinity), en Grèce et à Chypre (Tanweer Enlightenment), en Hongrie (Big Bang Media), aux Pays baltes (Acme Film), ou en Turquie (The Moments Entertainment) dans les semaines à venir. En même temps, les fans d’Amérique, d’Asie et d’Océanie, mais aussi les Britanniques, les Espagnols et les Italiens, pourront le découvrir sur Netflix à partir du 28 juillet.