À l’occasion de la 27e édition des Rendez-vous d’Unifrance à Paris, Unifrance réaffirme son engagement en matière de responsabilité sociétale des entreprises (RSE) et de prévention des violences et harcèlement à caractère sexiste et sexuel (VHSS). Ainsi, les plus grands marché et press junket au monde consacrés aux œuvres cinématographiques et audiovisuelles françaises sont conçus pour refléter les valeurs d’inclusion, de respect, de sécurité et d’écoresponsabilité au cœur des engagements d’Unifrance.