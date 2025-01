Le film concourait pour dix Golden Globes – prix remis chaque année par la Hollywood Foreign Press Association (HFPA) et qui sont souvent un avant-goût des Oscars – avec un total faramineux de 10 nominations : meilleur film musical, meilleure réalisation, meilleure actrice (Karla Sofia Gascon), meilleure actrice dans un second rôle (Selena Gomez et Zoe Saldana), meilleur scénario, meilleur film en langue étrangère, meilleure musique, et meilleure chanson (les morceaux El Mal et Mi Camino).

Jacques Audiard a dédié son Globe du meilleur film international "à tous ceux qui se sentent aujourd'hui inquiétés, comme une exhortation à garder la tête haute, à continuer de se battre et d'espérer en des jours meilleurs".

La coproduction française Flow (Sacrebleu Productions) remporte de son côté le Golden Globe du Meilleur film d'animation.

À signaler que The Substance, le film de la Française Coralie Fargeat, a décroché le Golden Globe de la Meilleure actrice pour son interprète Demi Moore.

Emilia Pérez, qui avait déjà remporté deux prix au Festival de Cannes et cinq lors des 37es European Film Awards, est distribué en grande partie à l'international par Netflix, et est actuellement pré-sélectionné dans cinq catégories aux Oscars 2025, dont celui du Meilleur film international. Les sélections définitives seront annoncées le 17 janvier.

C'est déjà un film français (Anatomie d'une chute) qui avait remporté le Gloden Globe du Meilleur film en langue étrangère l'année dernière, mais il faut remonter à 2011, avec The Artist, pour un Golden Globe du Meilleur film (Musical or Comedy) remis à un film français.