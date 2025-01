Créée en 2021 par Unifrance, la Journée de l’Export réunit chaque année distributeurs, diffuseurs, producteurs, exportateurs, artistes et institutionnels de France et d’Europe, afin de débattre sur les défis de l’export du cinéma et de l’audiovisuel français dans le monde.

La Journée de l’Export se déroule en préambule des Rendez-vous d’Unifrance à Paris, plus grand marché et press junket au monde consacrés aux œuvres cinématographiques et audiovisuelles françaises.

Le programme de la journée

14h30 – 15h : Ouverture

15h00 – 15h45 : Le cinéma français dans le monde en 2024

15h45 – 16h30 : L’audiovisuel français dans le monde en 2024

16h45 – 17h : Keynote de Manuel Alduy

17h – 17h55 : "Réinventer l'engagement – la communication dans un monde hyperconnecté"

Dans un monde de communication saturé, peut-on redevenir singulier et exceptionnel ? Discussion autour de nouveaux outils numériques et des tendances émergentes en promotion des œuvres françaises en France et à l’international.

Modération : Daniela Elstner, Directrice générale d'Unifrance

Directrice générale d'Unifrance Intervenants : Caroline Bismuth-Dardour (Silenzio), Bruno Nahon (Unité), Wale Gbadamosi-Oyekanmi (Impact Film et Booska-P)

17h55 : Mots de conclusion par Gilles Pélisson, Président d'Unifrance