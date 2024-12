Les fêtes approchent. Noël, le sapin, le réveillon. Indien et Cowboy attendent avec impatience leurs cadeaux. Surexcités par les préparatifs de la fête, ils se disputent et détruisent malencontreusement la bûche à laquelle Cheval mettait la dernière touche. Furieux, Cheval décommande les cadeaux auprès du Père Noël. Comment regagner les faveurs de Cheval et du Vieux Barbu ? Comment récupérer les cadeaux ? Pour Indien et Cowboy commence une longue, très longue nuit de Noël.

Joie incommensurable de retrouver, avec La Bûche de Noël, Cowboy, Indien et tous les personnages farfelus de la série de courts-métrages "Panique au village" créée par Patar et Aubier au début des années 2000.

Le film n'est pas disponible pour visionnage en France et Département & région d'outre-mer, Monaco, Belgique et Amérique du Nord.

Remerciements à Autour de Minuit.

