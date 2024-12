La sélection officielle, qui sera dévoilée le 17 janvier 2025, proposera 20 films :

10 longs-métrages :

- 9 films en compétition, offrant un panorama riche et varié du cinéma contemporain

- un film de patrimoine

10 courts métrages:

- 9 films en compétition, mêlant diversité, audace et créativité

- un court-métrage d’animation sans paroles pour le jeune public



Un festival mondial et accessible à tous

MyFrenchFilmFestival est une vitrine internationale du cinéma francophone, accessible dans plus de 200 territoires via sa plateforme dédiée et une cinquantaine de plateformes partenaires. Cette année, tous les films de la sélection seront proposés en VO française et avec des sous-titres disponibles en 8 langues : allemand, anglais, arabe, italien, espagnol, japonais, mandarin et portugais.



L'affiche officielle

Conçue spécialement pour cette édition anniversaire, elle s’inspire d’un des films de la sélection et reflète l’audace et la créativité du cinéma francophone.

Rendez-vous le 17 janvier 2025 pour découvrir la sélection complète et participer à un mois de célébration du cinéma francophone !

Plus d’informations sur MyFrenchFilmFestival.com