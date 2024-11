La série franco-Japonaise Les Gouttes de Dieu, produite par Legendary Entertainment, Les Productions Dynamic, 22h22, France Télévisions & Hulu est une fiction en huit épisodes, créée par Quoc Dang Tran et réalisée par Oded Ruskin. Un thriller situé dans le monde de l'œnologie, adapté des mangas Tadashi Agi et Shu Okimoto (qui se sont écoulés à plus de 15 millions d'exemplaires dans le monde). La série a été diffusée avec énorémement de succès sur Apple TV+ en 2023, puis sur France Télévisions en 2024. Une saison 2 est actuellement en préparation.

Toutes les nominations de l'audiovisuel français à ces International Emmy® Awards 2024 sont à retrouver ici.

Pour mémoire, la France avait déjà remporté le "Best Drama Series" à trois reprises aux International Emmy® Awards :

2012 : Braquo (Saison 2)

2013 : Les Revenants

2015 : Engrenages





Saluons également le International Emmy® Directorate Award remis à la productrice française Sidonie Dumas (Gaumont), reçu des mains d'Omar Sy, dont la carrière internationale débuta il y a 14 ans avec la sortie d'Intouchables, de Éric Toledano et Olivier Nakache, produit et distribué par Gaumont.