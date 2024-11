Le Comte de Monte-Cristo conserve le titre de film français le plus vu en salle à l'international en octobre. Le podium est complété par Survivre et Zak & Wowo, la légende de Lendarys.

Un box-office français à l’international qui progresse légèrement

Le cinéma français réunit 2,6 millions de spectateurs et génère 15,4 M€ de recettes en salle à l’international en octobre. L’embellie constatée en août et en septembre se poursuit, et la fréquentation progresse sensiblement de 3,5 % en un mois. Si l’offre de films en exploitation demeure élevée, on constate néanmoins une baisse importante du nombre de nouveaux démarrages par rapport à septembre (-27 %), qui se traduit par le plus bas niveau, tous mois de 2024 confondus. Les productions majoritairement françaises et celles en langue française mobilisent davantage de cinéphiles étrangers qu’en septembre (+10,5 % et +4 %) et captent respectivement 86 % et 81 % des tickets vendus. Parmi les minoritaires, Petit Panda en Afrique (170 000 entrées) représente à lui seul près de la moitié des spectateurs de cette catégorie. La fréquentation des films français à l’international en octobre atteint le quatrième plus haut niveau de l’année en cours, un résultat encourageant qui vient stabiliser une courbe dont la tendance s’était fortement inversée en juin et en juillet derniers.

Zak & Wowo, la légende de LendarysLe top 3 se compose du Comte de Monte-Cristo, de Survivre et de Zak & Wowo, la légende de Lendarys. Le Comte de Monte-Cristo conserve la mainmise sur le classement pour le quatrième mois consécutif, fort de 968 000 billets vendus sur 17 marchés hors de nos frontières. En plus de poursuivre avec succès ses carrières russe (Atmosfera, 910 000 entrées et 4,29 M€ de recettes cumulées) et ukrainienne (Green Light, 157 000 et 0,66 M€), le film d’aventures s’invite sur une nouvelle zone géographique, l’Amérique latine. 203 000 Mexicains (Zima, 0,85 M€) et 27 000 Colombiens (Cine Colombia, 0,08 M€) ne le manquent pas sur grand écran, lui permettant de briller dans les tops 10 locaux respectifs. De ce pas, le cap des 3 millions d’entrées à l’international devrait être atteint et dépassé en novembre !

Le Mexique réserve un accueil chaleureux à une autre production tricolore, Survivre, choisie par 75 000 passionnés de films de genre (Gussi, 0,21 M€). Porté aussi par les 75 000 tickets supplémentaires vendus en Russie (Global, 163 000 et 0,62 M€ cumulés), Survivre se voit propulsé de la 4e à la 2e place du classement mensuel et affiche désormais un cumul d’entrées à l’international trois fois supérieur à celui généré dans l’Hexagone.

Après l’aventure et le fantastique, c’est au tour de l’animation de compléter le podium d’octobre, et ce grâce à Zak & Wowo. 145 000 petits et grands le découvrent en Russie ce mois-ci (Nashe Kino, 0,39 M€), qui devient le premier marché étranger en nombre de spectateurs pour ce film, de même que pour les deux précités. Le top 10 accueille à nouveau Un p'tit truc en plus et La Nouvelle Femme – ce dernier atteint le demi-million d’entrées hors France –, mais laisse de la place à de nouveaux entrants. L'Amour ouf démarre fort en Belgique & Luxembourg et en Suisse romande, les premiers territoires étrangers où débutent également L'Heureuse Élue (3e du top 10 hebdomadaire hongrois la semaine du lancement) et Quand vient l'automne (arrivé également aux Pays-Bas), sans oublier Bambi, l'histoire d'une vie dans les bois et ses 5 démarrages. Au total, 5 films français réunissent plus de 100 000 spectateurs étrangers chacun en octobre, 4 sont en exploitation sur plus de 10 marchés et 21 autres sur entre 5 et 9.



La Russie, le Mexique et la Belgique sur le podium des territoires

SurvivreEnviron 79 % des spectateurs mensuels se situent en Europe et seulement 21 % hors Vieux Continent. C’est en Europe centrale et orientale (+18 %) et en Amérique latine (+97 %) qu’ils sont plus nombreux qu’au mois de septembre, tandis qu’ils baissent sur toutes les autres zones. L’Europe de l’Est devient la première région en nombre de billets vendus (44 % du total) et devance l’Europe de l’Ouest (35 %) et l’Amérique latine (18 %). Le Comte de Monte-Cristo (244 000 entrées) et Survivre (78 000) sont les films les plus vus hors Europe. Sans surprise, la Russie demeure en tête des territoires pourvoyant le plus d’entrées en salle au cinéma français (932 000, 35,5 %), devant le Mexique (285 000, 11 %) et l’ensemble Belgique & Luxembourg (236 000, 9 %). 5 territoires étrangers (7 en septembre et en août, 4 en juillet et en juin, 8 en mai, 7 en avril, 14 en mars, 13 en février et 6 en janvier) offrent plus de 100 000 entrées chacun aux productions hexagonales en octobre, et ils représentent les deux tiers du cumul mensuel.



L’aventure, le drame et l’animation sur le devant de la scène

La Nouvelle FemmeEn octobre, l’aventure est à l’origine de 1,13 million d’entrées à l’international (43 % du total), forte du succès du Comte de Monte-Cristo. Le drame l’emporte d’une courte tête sur l’animation, qui, elle, peut compter sur deux titres ayant réuni plus de 100 000 spectateurs chacun (Zak & Wowo et Petit Panda en Afrique, minoritaire). Les comédies et les films de genre sont au coude-à-coude, et le biopic retrouve des couleurs. L’arrivée de Bambi, l’histoire d’une vie dans les bois et de l’Ours d’or Dahomey sur de nombreux marchés redonne de l’oxygène au documentaire, qui mobilise plus de 100 000 passionnés en octobre. Pour conclure, plus de 0,4 million d’entrées reviennent aux films labellisés Art et Essai (16 % du total mensuel), avec La Nouvelle Femme en tête de peloton, suivi d’All We Imagine as Light, de Quand vient l’automne et d’Emilia Pérez.



Les films français dans les festivals internationaux en octobre 2024

En octobre, deux productions majoritaires françaises se sont révélées dans les festivals internationaux. Ernest Cole, photographe de Raoul Peck, est présent dans pas moins de 7 manifestations, parmi lesquelles le Festival International du film de Busan, celui de Zurich ou encore le Festival du Nouveau Cinéma de Montréal. De surcroît, le cinéaste haïtien a reçu le Prix de l’humanité lors de la 48e édition de la Mostra de São Paulo. Lancé à Locarno, Les Enfants rouges du Franco-Tunisien Lotfi Achour, a aussi été projeté à São Paulo ainsi qu’au Festival du film de Varsovie, d’où il est reparti avec une mention spéciale dans la section « Crème de la Crème ». Mais c’est lors du Festival International du Film Francophone de Namur, qui s'est clôt le 4 octobre dernier, que le long-métrage s’est distingué en remportant le précieux Bayard d’or du meilleur film (photo ci-dessous), ainsi que celui de la meilleure photographie.