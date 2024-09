C’est À l'épreuve, réalisé par Akim Isker, scénarisé par Fanny Chesnel & Noémie de Lapparent, produit par Morgane Production, et distribué par Film & Picture, qui a été distingué cette année à l’occasion de la cérémonie de remise des prix Festival de la Fiction de La Rochelle, qui s’est tenue samedi 14 septembre.



À l'épreuve suit les pas d’Ambre, jeune étudiante en droit encouragée par des parents de condition modeste, qui la rêvent avocate. Devenue mère précocement, elle jongle entre la fac et Nolan, son fils. Après avoir raté ses examens, et alors que sa famille la juge incapable de se débrouiller avec un enfant, Ambre claque la porte de la fac et du domicile familial. Bientôt confrontée à la réalité de la vie de maman solo, elle accepte la seule opportunité qui s’offre à elle : devenir éboueuse pour la ville de Paris…

On retrouve au casting de cette fiction poignante, dont la diffusion est prévue le 25 septembre prochain sur France 2, les comédiens Frankie Wallach, Bernard Campan, Clémentine Célarié, Zacharie Chasseriaud, Moussa Sylla, Chad Chenouga et Anne Suarez.



Pour rappel, le Jury du Prix de la presse étrangère x Unifrance était composé cette année des journalistes João Antunes (Portugal), Noémie Jadoulle (Belgique) et Stefania Carini (Italie) - photo d'illustration. Au cours de leurs délibérations, ils ont salué la qualité des unitaires prétendant au prix, et ont déclaré, à propos de À l'épreuve : "Le téléfilm que nous avons choisi de récompenser s'est distingué des autres par la force de son personnage principal, brillamment interprété, et par sa réalisation et ses choix stylistiques. Également parce qu'il nous fait découvrir un univers méconnu, mais pourtant si proche, et parce qu'il aborde avec justesse et finesse un sujet malheureusement universel et qui concerne de plus en plus de jeunes en France, mais aussi partout en Europe : la précarité et la cruauté du monde du travail."