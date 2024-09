Anne Takahashi qui, depuis septembre 2023, œuvre à mi-temps au sein du bureau d’Unifrance Etats-Unis, reprendra temporairement les rênes de la mission jusqu’à fin 2024, le temps d’organiser la suite pour 2025. Il s’agira particulièrement de la préparation des Rendez-Vous With French Cinema in New York, l’événement phare du cinéma français sur la côte Est, organisé en partenariat avec Film at Lincoln Center, et dont l’année 2025 marquera le 30e anniversaire en mars.



Unifrance exprime toute sa gratitude à Adeline pour le travail accompli pendant ces 11 ans.

Avec la Villa Albertine, Adeline est à l’origine notamment du programme Young French Cinema, qui permet de faire circuler dans les milieux universitaires et les cinémas Art et Essai des premiers et deuxièmes longs-métrages français non distribués aux Etats-Unis. Adeline poursuivra ses activités en tant que consultante cinéma et continuera à développer des ponts entre le marché international et les Etats-Unis.