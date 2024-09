Explorez depuis chez vous la vitalité du jeune cinéma européen à travers une sélection éclectique et singulière composée de 7 longs-métrages et 13 courts-métrages originaires de 14 pays européens, et disponibles en 6 langues de sous-titrage : allemand, anglais, espagnol, français, italien et portugais.

Comédies, drames, films fantastiques, road-movies, récits initiatiques ou immersions dans le jeu vidéo Second Life, découvrez les 7 longs-métrages de la sélection :

Avant que les flammes ne s'éteignent , de Mehdi Friki – France

, de Mehdi Friki – France Grand Paris , de Martin Jauvat – France

, de Martin Jauvat – France The Invisible Fight de Rainer Sarnet – Estonie, Lettonie, Grèce, Finlande

de Rainer Sarnet – Estonie, Lettonie, Grèce, Finlande Kiddo de Zara Dwinger – Pays-Bas

de Zara Dwinger – Pays-Bas The Lost Children de Michèle Jacob – Belgique

de Michèle Jacob – Belgique R U There de David Verbeek – Pays-Bas, France, Taïwan

de David Verbeek – Pays-Bas, France, Taïwan Sun de Kurdwin Ayub – Autriche

En prise de vues réelles ou en animation, retrouvez les 13 courts-métrages au programme cette année :

Au revoir Jérôme , de Chloé Farr, Gabrielle Selnet & Adam Sillard – France

, de Chloé Farr, Gabrielle Selnet & Adam Sillard – France The Ballad , de Christofer Nilsson – Suède, France

, de Christofer Nilsson – Suède, France Boom , de Gabriel Augerai, Romain Augier, Laurie Pereira de Figueiredo, Charles Di Cicco & Yannick Jacquin – France

, de Gabriel Augerai, Romain Augier, Laurie Pereira de Figueiredo, Charles Di Cicco & Yannick Jacquin – France Le Cas d’Hervé c’qui ? de Luna Filippini – Belgique

de Luna Filippini – Belgique Criss Cross de Nina Rybárová, Tomáš Rybár – Slovaquie, République tchèque

de Nina Rybárová, Tomáš Rybár – Slovaquie, République tchèque Le Petit Ventilateur de Sveta Yuferova, Shad Lee Bradbury – Allemagne

de Sveta Yuferova, Shad Lee Bradbury – Allemagne Loop de Pablo Polledri – France, Argentine

de Pablo Polledri – France, Argentine Marlon Brando de Vincent Tilanus – Pays-Bas

de Vincent Tilanus – Pays-Bas Miisufy de Liisi Grünberg – Estonie

de Liisi Grünberg – Estonie Mondo Domino de Suki – France

de Suki – France The Real Truth about the Fight d’Andrea Slaviček – Croatie, Espagne

d’Andrea Slaviček – Croatie, Espagne Petit à petit de Reza Rasouli – Autriche

de Reza Rasouli – Autriche Deux filles et un bateau d’Aleksi Delikouras – Finlande

Comment participer au festival ?

En ligne (11 octobre > 3 novembre 2024)

En vous créant dès maintenant un compte sur MyMetaStories.eu

Et sur plus de 20 plateformes VàD partenaires

Dans Minecraft®* (18 > 21 octobre 2024)

Explorez MyMetaStories World

Assistez à des projections inédites dans un cinéma virtuel

Participez à des mini-jeux et des rencontres interactives

Tarifs de visionnage depuis MyMetaStories.eu

Longs-métrages** :

1,99 € à l'unité ou 7,99 € le pack complet

Gratuits en Amérique latine hispanophone, en Afrique et au Moyen-Orient

Courts-métrages**

Gratuits dans le monde entier

📅 Et ne manquez pas la projection d'un long-métrage dans Minecraft®* : R U There, de David Verbeek — une première mondiale !

Les catalogues de cette édition (anglais et français) sont à télécharger ci-dessous

Pour ne rater aucune information, rendez-vous sur MyMetaStories.eu et abonnez-vous aux réseaux sociaux et la newsletter du festival

