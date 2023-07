Box-office international des films français - Juin 2023

Un box-office français atone à l’international en juin

Le cinéma français réunit un peu moins de 2 millions de spectateurs et génère 11,2 M€ de recettes en salle à l’international en juin. Il s’agit du mois le moins riche en entrées et recettes depuis septembre 2022 (1,5 million / 9,74 M€) et ce malgré plus de 300 films en exploitation. Mais ce dernier chiffre inclut les nombreuses continuations, et, lorsque l’on se penche sur le volume de nouvelles sorties (183), on constate qu’elles sont 20 de moins qu’en mai. Plusieurs éléments de réponses viennent éclaircir ce constat. D’abord, le début de l’été coïncide avec le coup d’envoi des lancements des blockbusters des studios hollywoodiens : moins nombreux pendant la période 2020-2022 à cause de la pandémie qui a poussé les majors à choisir la prudence, voire à se tourner vers les plateformes, ils arrivent en masse en 2023, attendus par les cinéphiles et sans avoir perdu leur pouvoir de monopoliser les écrans. Ensuite, aucune locomotive tricolore n’est arrivée sur les marchés étrangers en juin (comme ce fut le cas en février, mars et avril). Enfin, la fréquentation des cinémas ralentit pendant les mois estivaux dans plusieurs pays. Cela dit, des signaux positifs sont à l’horizon, en premier lieu l’arrivée de Miraculous : Le film, des As de la jungle 2 ou encore de la Palme d’or Anatomie d'une chute dans les deux mois à venir, sans oublier les démarrages d’autres films français non inédits également très attendus.

Les meilleures performances tricolores

King King est le film français le plus vu sur grand écran à l’international en juin. Bien que dévoilé dans l’Hexagone il y a un an et quatre mois, le film d’aventures arrive en Russie et mobilise 285 000 petits et grands (Exponenta, 0,66 M€), un exploit qui lui permet de franchir les 900 000 billets vendus hors de nos frontières. Il ne s’agit pas du seul titre dont la carrière internationale a commencé il y a longtemps et qui revient sous les projecteurs ce mois-ci, l’exploitation des productions françaises s’étalant souvent à cheval sur plusieurs années. En bas du podium, Rumba la vie vient confirmer la passion des Allemands pour les comédies tricolores avec 76 000 entrées à son actif en deux semaines (Neue Visionen, 0,65 M€) ; Jack Mimoun et les secrets de Val Verde attire 46 000 Russes (Central Partnership, 0,15 M€) ; Les Traducteurs débarque enfin sur les écrans allemands (24 Bilder Filmagentur), autrichiens (Constantin) et mexicains (Cinemex) ; enfin, Le Tour du monde en 80 jours s’offre près de 30 000 entrées en Turquie (CJ, 0,09 M€). Le reste du top 10 mensuel accueille les gros succès hexagonaux des derniers mois. Tout d’abord, Astérix et Obélix : L'Empire du Milieu, fort de l’accueil chaleureux des publics allemand (Leonine, 231 000 entrées et 1,82 M€ au cumul) et autrichien (Constantin, 86 000 et 0,76 M€), suivi des comédies Mon crime et Une belle course, de l’animé Pattie et la colère de Poséidon et du nouvel entrant Alibi.com 2. Une mention spéciale va à la production minoritaire Les Huit Montagnes, troisième film français à mobiliser plus de 100 000 spectateurs étrangers en juin et qui en a déjà charmé 830 000 (7,32 M€). Deux titres (Astérix et Obélix – L’Empire du Milieu et Pattie et la colère de Poséidon) sont en exploitation sur plus de 10 marchés hors de nos frontières ce mois-ci.

Fréquentation en hausse en Europe de l’Est, Asie et Amérique latine

Rumba la vieL’Europe occidentale capte un tiers des entrées du cinéma français en salle en juin (0,83 million), un leadership qui se révèle moins écrasant que lors des mois précédents. Les spectateurs de films tricolores dans cette région, ainsi qu’en Amérique du Nord et en Océanie, sont moins nombreux qu’en mai. En revanche, ils doublent en Europe centrale et orientale (0,63 million, 2e) et augmentent de 15 % en Asie (0,2 million, 3e) et en Amérique latine (qui frôle les 100 000 entrées, 4e) en un mois. Cette nouvelle réorganisation se répercute inévitablement sur le classement des territoires : parmi les cinq où on comptabilise plus de 100 000 billets vendus, on trouve la Russie (0,42 million, grâce à King et à Jack Mimoun et les secrets de Val Verde), l’Allemagne (0,27, Astérix et Obélix – L’Empire du Milieu et Rumba la vie), la Chine (0,15, le minoritaire Hopper et le hamster des ténèbres), la Pologne (0,14, le minoritaire Les Huit Montagnes) et l’Espagne (0,11).

La comédie, le drame et l’aventure sont les genres plus plébiscités

Une fois encore, la comédie/comédie dramatique est le genre leader du mois, ayant attiré 0,59 million de cinéphiles étrangers, soit 30,9 % du total, boostée par les 148 000 cinéphiles ayant choisi Astérix et Obélix : L’Empire du Milieu, et remporte six places du top 10 mensuel. Le deuxième genre classé suit de très très près, car le drame fédère 0,57 million de spectateurs, dont 105 000 grâce au minoritaire Les Huit Montagnes. Le champion de juin, King, permet à l’aventure/policier/thriller de conserver sa place au sein du podium. Podium inchangé par rapport à celui de mai, mais avec des équilibres très différents. Seuls deux genres réunissent davantage de cinéphiles ce mois-ci : le documentaire (+31 %, grâce aux 26 000 entrées des Gardiennes de la planète) et le précité aventure/policier/thriller (+25 %).

Les films majoritaires et en langue française toujours en tête

Les 216 films de financement majoritaire français (71 % de l’offre globale) exploités en salle génèrent 72 % des entrées recensées pendant le mois de juin, et leurs spectateurs ne baissent que de 2 % par rapport au mois précédent. Les productions minoritaires (87 / 29 %) convainquent 16 % de spectateurs en moins qu’en mai, et voient leur part se réduire à 28 %. Même constat en ce qui concerne la langue : les titres en français dominent la scène (1,5 million d’entrées, 79 % du total et -5 % en un mois), ce qui désavantage ceux en langue étrangère, dont le nombre de spectateurs baisse de 13 %, tout comme leur part qui descend à 21 %. Les productions minoritaires et en langue étrangère sont traditionnellement tributaires d’un ou deux titres forts, comme ce fut le cas avec Sans filtre ou Close dans les mois passés, tandis que les majoritaires et en langue française peuvent s’appuyer sur une offre plus dense pour moins subir les soubresauts de la fréquentation à l’international.

Les Gardiennes de la planète

> Cette analyse est téléchargeable en format PDF ci-dessous (version française uniquement).



> Cette analyse est rédigée sur la base des résultats recensés au 12 juillet 2023. Les chiffres étant constamment consolidés, le graphique créé automatiquement par le site va différer par rapport au tableau présent dans cette actualité.