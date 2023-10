Ce dispositif s’adresse à des distributeurs, personnes morales, établies hors de France qui détiennent les droits de distribution ou d’exploitation d’une œuvre éligible telle que définie dans le règlement, et présentent pour cette œuvre un projet de sortie répondant aux critères d’attribution de l’aide.

Pour consulter les conditions relatives aux bénéficiaires de ces aides et les conditions relatives aux œuvres, veuillez télécharger le règlement.

Les aides sont accordées par décision du directeur général d’Unifrance après avis d’une commission dénommée « commission d’aide à la distribution à l’étranger » composée de professionnels. Au regard du nombre de dossiers susceptibles d’être transmis par les distributeurs étrangers, la nature fortement sélective de l’aide est affirmée : tous les projets de sortie ne pourront être aidés. Les décisions de la commission seront souveraines et ne pourront faire l’objet d’appel.

Le calendrier prévisionnel annuel des commissions est le suivant (5 commissions) : janvier/février, avril/ mai, juin/juillet, septembre/octobre et décembre (sous réserve de budget disponible).

Les dépôts de dossiers doivent intervenir environ 3 semaines avant la commission (se reporter au calendrier ci-dessous).

Dates de la commissions / Dates limites de candidatures Fenêtres de sortie du film Date limite de dépôt des dossiers complets Date de la commission Entre le 7 décembre et le 28 février inclus Lundi 6 novembre 2023 Jeudi 7 décembre 2023 Entre le 29 février et la mi-avril (la date exacte sera fixée le 29 février) Lundi 29 janvier 2024 Jeudi 29 février 2024

Télécharger le formulaire

Désormais, les dossiers doivent, à la date maximale du dépôt, comporter tous les éléments demandés, incluant la lettre de soutien de l’exportateur. Si, à cette date, un ou plusieurs éléments viennent à manquer, le dossier sera immédiatement rejeté.

Merci également de fournir le dossier compilé en un seul PDF et dans l'ordre suivant: formulaire de demande, lettre de demande (stratégie de sortie), description du distributeur, plan marketing et éléments de campagne le cas échéant, contrat ou chaine de contrat entre le distributeur et le vendeur, avis motivé de l'exportateur sur la sortie.

Vous pouvez à présent faire deux demandes d’aide sur une même session, dans la mesure ou l’un des deux films proposés est un documentaire ou un film d’animation.

Pour toutes questions sur cette aide, merci de prendre contact avec le responsable de territoire de votre zone de distribution :

Territoires : Afrique, Grèce, Pays-Bas, Proche & Moyen-Orient, Turquie, pays francophones

Delphyne Besse – delphyne.besse@unifrance.org

Territoires : Espagne, Portugal, Amérique latine

Isabelle Glachant – chineseshadows@gmail.com

Territoires : Chine, Hong Kong, Taïwan

Adeline Monzier – adeline.monzier@unifrance.org

Territoire : États-Unis

Territoires : Asie du Sud-Est, Corée du Sud, Japon

Barnabé Tardieux – barnabe.tardieux@unifrance.org

Territoires : Europe centrale et orientale, Pays Nordiques

Yoann Ubermulhin – yoann.ubermulhin@unifrance.org

Territoires : Allemagne, Autriche, Italie, Royaume-Uni, Océanie

Responsable du suivi et du versement de l’aide :