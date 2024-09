Plus de 200 acteurs et actrices de l’industrie du cinéma et de l’audiovisuel franco-allemande seront réunis pour participer à cette 22e édition à Berlin, dans les murs de la Alte Münze, les mercredi 20 et jeudi 21 novembre.

Cette année encore, les Rendez-vous franco-allemands offrent à nouveau aux participants l’opportunité d’assister à des panels, keynotes, études de cas, autour des thématiques actuelles du secteur et à de nombreux moments conviviaux.

Les thématiques suivantes seront notamment abordées lors de cette édition :

Conjuguer art et commerce, entre intégrité créative et placement de marques

Les stratégies de distribution à travers le monde pour conquérir les audiences

Étude de cas autour de la coproduction franco-allemande “Langue étrangère”

Les enjeux des propriétés intellectuelles

L'impact de l'IA sur l'industrie cinématographique et audiovisuelle

Le destin des séries : de l’âge d’or de la télévision aux plateformes de streaming. Et maintenant ?



La manifestation sera ponctuée de moments festifs, parmi lesquels le déjeuner offert par Cofiloisirs et le dîner d’ouverture offert par Medienboard Berlin-Brandenburg le 20 novembre à la Alte Münze.



En écho à la 21e édition, qui était accolée au Festival du Cinéma Allemand à Paris, cette année, les Rendez-vous franco-allemands introduiront la Semaine du film français au Delphi-Filmpalast à Berlin.



Pour la troisième année consécutive et en partenariat avec l’OFAJ-DFJW, le programme PREMIÈRE permettra à une délégation d’étudiants allemands et français d’assister à l’ensemble du programme des Rendez-vous franco-allemands et de participer à une rencontre exclusive avec des professionnels français et allemands.



Pour toute question, merci de contacter rdv-unifrance@unifrance.org