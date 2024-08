Le très beau court-métrage Big Bang vous emmène à Uberlandia, au Brésil. Suivez Chico, homme de petite taille dont le métier est de réparer des fours, tandis qu'il navigue dans une société qui le marginalise. Le film retrace son parcours de résistance et de résilience dans un monde qui semble le mépriser.

Ce court-métrage a remporté le prestigieux Léopard d'or au Festival du film de Locarno 2022.

Remerciements à la société de production Les Valseurs.

* Le film n'est pas disponible en Europe de l'Est, et sinon ST en anglais, français, espagnol, italien et grec

Pour voir le film, cliquez sur l'image ci-dessous

(sous-titres disponibles : anglais, français, espagnol, italien et grec)