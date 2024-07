Un p'tit truc en plus s'impose comme étant le film français le plus vu en salle à l'international en juin. Le podium est complété par La Passion de Dodin Bouffant et Le Règne animal.



Le box-office français à l’international perd des couleurs

Le cinéma français réunit 1,5 million de spectateurs et génère 11,4 M€ de recettes en salle à l’international en juin. Il s’agit de la plus faible fréquentation mensuelle de l’année en cours, le plus bas niveau enregistré depuis septembre 2022. À l’image des entrées, les recettes, le nombre de films en exploitation, le nombre de nouveaux démarrages et le nombre de titres réunissant plus de 100 000 spectateurs (2) sont au plus bas de 2024. Dans l’indicateur de mai, l’attention était portée sur le secteur de l’exploitation qui alertait sur l’état de la fréquentation : très forte en début d’année et suivant toujours une trajectoire à la hausse constante depuis la réouverture des salles, elle a commencé à manifester des signes de ralentissement, voire passer au-dessous du niveau de 2023 au printemps. Selon Gower Street, le box-office mondial du premier semestre de 2024 est estimé être de 10 % inférieur à celui de 2023. Néanmoins, le mois de juin a permis d’inverser la tendance précitée, fort de la meilleure performance depuis août 2023. Une performance que deux titres portent à hauteur de 50 % à eux seuls : Vice Versa 2 et Bad Boys: Ride or Die. Sachant que l’été rime avec le lancement de blockbusters hollywoodiens attendus, l’accès aux écrans des autres cinématographies va se durcir et la concentration des tickets vendus sur un nombre limité de films va s’intensifier. Miraculous : Le film et Jeanne du Barry ont mobilisé chacun des millions de spectateurs hors de nos frontières pendant l’été dernier : quelles productions françaises reprendront le flambeau cette année ? À l’image d’avril et de mai, le plus gros succès hexagonal en juin est une production minoritaire d’animation : doublé par Petit Panda en Afrique le mois dernier, Mon ami robot repasse en tête pour la deuxième fois.



En ce qui concerne les films de financement majoritairement français, le podium se révèle presque inchangé. Un p'tit truc en plus poursuit son ascension phénoménale et fédère 167 000 cinéphiles supplémentaires, se rapprochant ainsi des 300 000 entrées en Belgique & Luxembourg (Vertigo) et des 150 000 en Suisse romande (Praesens). La comédie est talonnée une fois encore par le cannois La Passion de Dodin Bouffant, choisi, entre autres, par 32 000 Sud-Coréens (Green Narae, 0,21 M€ de recettes) et 18 000 Néo-Zélandais (Rialto, 0,17 M€). Sur ce dernier marché, il brille déjà comme le deuxième plus gros succès français post-Covid-19 ! Quant au Règne animal, il s’offre sa première ascension du classement et une place au sein du tiercé de tête, et ce notamment grâce à l’intérêt de 32 000 Italiens (I Wonder, 0,19 M€ de BO) et 27 000 Mexicains (Gussi, 0,10 M€). Parmi les nouveaux entrants, il y en a un qui débarque directement dans le top 5 mensuel : Le Comte de Monte-Cristo. Très attendue, la nouvelle adaptation cinématographique du roman d’Alexandre Dumas débute sur les écrans des territoires francophones voisins en même temps que dans l’Hexagone, saluée respectivement par 20 000 Belges & Luxembourgeois (Alternative, 0,18 M€) et 18 000 Romands (Pathé, 0,24 M€). Le Comte de Monte-Cristo a d’ores et déjà décroché le titre du meilleur démarrage tricolore de l’année en cours dans la région francophone de la Suisse.

Le Comte de Monte-Cristo

La Chine, la Belgique et les États-Unis sur le podium des territoires

L’Europe demeure la première zone géographique d’exploitation en salle du cinéma français (55,4 % des entrées mensuelles), mais elle voit le nombre mensuel de spectateurs de films français divisé par deux par rapport à mai, tout comme l’Amérique latine. Si l’Océanie n’accuse pas de secousses, ce sont l’Asie et l’Amérique du Nord qui offrent davantage d’entrées aux œuvres tricolores (respectivement : +196,3 % et +33,8 %), dans les deux cas principalement grâce au minoritaire Mon ami robot, seul titre hexagonal à séduire plus de 100 000 cinéphiles hors vieux continent. Le trio de tête des territoires selon les entrées change et accueille la Chine, la Belgique (& Luxembourg) et les Etats-Unis (& Canada anglophone). 4 territoires étrangers (8 en mai, 7 en avril, 14 en mars, 13 en février et 6 en janvier) offrent plus de 100 000 entrées chacun aux productions hexagonales en juin 2024 (le trio de tête, ainsi que l’Italie).

La comédie et les films de genre sont sur le devant de la scène

En juin, la comédie/comédie dramatique conserve la couronne du genre préféré à l’international (0,6 million de spectateurs, 36,5 % du total mensuel), et ce grâce au succès d’Un p’tit truc en plus (1 entrée sur 3 du genre). Si le drame et l’animation complètent le podium, ce sont le fantastique/horreur/science-fiction et le documentaire les seuls qui mobilisent davantage de cinéphiles qu’en mai, le premier tirant profit des derniers lancements du Règne animal. Les productions majoritairement françaises (56 % des entrées totales) et celles en langue française (80 %) se taillent encore la plus large part des entrées du mois. Ces dernières, ainsi que celles de financement minoritaire, accusent le moins la baisse de la fréquentation (respectivement : -15,5 % et -23,8 %). Pour conclure, près de 0,3 million d’entrées revient aux films labellisés Art et Essai (18 % du total mensuel), avec La Passion de Dodin Bouffant en chef de file.

Les films français dans les festivals internationaux en juin 2024

Marqué par trois manifestations organisées par Unifrance – le Festival du film français en Pologne, Francia está en pantalla en Espagne et le Panorama du cinéma français en Chine –, le mois de juin a également été riche en festivals en tous genres accueillant de nombreux films français. Au Mexique, le Festival International de Guadalajara a accueilli Pendant ce temps sur Terre de Jérémy Clapin, tandis que le FICUNAM montrait Dahomey de Mati Diop et All We Imagine as Light de Payal Kapadia, récompensé d’un prix du Public. Le FICUNAM a également organisé un hommage à Mathieu Amalric, en sa présence (photo). Le public australien du Festival de Sydney a découvert notamment Marcello Mio de Christophe Honoré, Hors du temps d’Olivier Assayas, Un jeune chaman de Lkhagvadulam Purev-Ochir et The Flats d’Alessandra Celesia. En Asie cette fois, la programmation éclectique du Festival international du film de Shanghai, où Trần Anh Hùng était président du jury, a fait la part belle à la création cinématographique française en sélectionnant une trentaine d’œuvres, dont Le Procès Goldman et Making of de Cédric Kahn.

> Cette analyse est téléchargeable en format PDF ci-dessous (version française uniquement).

> Cette analyse est rédigée sur la base des résultats recensés au 11 juillet 2024. Les chiffres étant constamment consolidés, le graphique créé automatiquement par le site va différer par rapport au tableau présent dans cette actualité.