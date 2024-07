Unifrance est fière d’être partenaire pour la deuxième année consécutive de Nouvelle Vague sul Tevere, festival initié par l’association Palatine afin de célébrer l’amitié entre Paris et Rome, ainsi que le jumelage qui unit nos deux capitales depuis 1956.

Musique, rencontres et bien sûr, le meilleur du cinéma contemporain seront au programme de l’édition 2024, qui se tiendra du 12 au 16 juillet et qui rassemblera en pratique deux manifestations, organisés de manière conjointe et simultanée : Nouvelle Vague sul Tevere, qui mettra en lumière une sélection de films français à Rome, et Dolcevita-sur-Seine, valorisant les œuvres italiennes à Paris.