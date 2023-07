Unifrance soutiendra une délégation de 6 producteurs et productrices pour se rendre au festival de Jihlava

À l’occasion de la 27e édition du Festival international du film documentaire de Jihlava qui se tiendra du 24 au 29 octobre 2023 en République tchèque, Unifrance soutiendra une délégation de 6 producteurs et productrices porteurs de projets et intéressés de coproduire avec les pays d’Europe de l’Est. Cela leur garantira notamment un accès privilégié aux activités de matchmaking proposées par le festival ainsi qu’à toutes les activités liées au festival et au marché.